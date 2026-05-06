El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una serie de intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que las primeras horas de la mañana se mantengan secas, pero a partir del mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% en la franja horaria de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que, aunque habrá presencia de agua, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. En las horas más activas del día, especialmente entre las 15:00 y las 18:00, se prevén ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes se desplacen en bicicleta o realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán escasas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana y en la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer y manteniéndose en niveles superiores al 80% durante gran parte del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada y manteniéndose cerca del 100% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.