El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , con una humedad relativa del 99%, lo que indica un ambiente bastante húmedo.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 10 grados a las 12:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, el cielo se nuble, pasando a un estado nuboso. Durante este periodo, la temperatura alcanzará su máximo, llegando a los 15 grados a las 16:00 horas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormenta es también nula, lo que refuerza la estabilidad del tiempo.

El viento será un factor a considerar, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, alcanzando rachas de hasta 23 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerca la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados a las 22:00 horas. La humedad relativa también experimentará un aumento, llegando al 79% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:38 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes en la tarde, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar del aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos que irán alternando con momentos de bruma, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C a las 9°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 7°C en las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la niebla puede dificultar la visibilidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.