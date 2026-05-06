El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, aunque habrá momentos de cielo despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento del norte, que soplará a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 18 km/h en las horas posteriores.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevén intervalos nubosos con la posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 85% en este periodo, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 18:00 horas.

El viento, que cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzará rachas de hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La humedad relativa comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75%.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas, viento notable y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros para enfrentar las condiciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados, y una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 89% en las horas más frescas.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vigo se espera un tiempo variable con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que alternará entre momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, antes de repuntar hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.