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El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET

El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10-12°C, con un aumento gradual hacia el mediodía, donde se prevé que alcance los 14°C. La nubosidad comenzará a aumentar, con intervalos de nubes altas y un cielo que se tornará más cubierto hacia la tarde. A las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo de 16°C, mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en un 63%.

La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la tarde, con un 75% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las precipitaciones, aunque ligeras, podrían ser constantes, con acumulados de hasta 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que el viento sople con rachas de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Hacia la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-14 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque seguirán existiendo intervalos nubosos. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15°C a las 19:00 horas y cerrando el día en torno a los 14°C a las 23:00 horas. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 74% al final del día.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor nubosidad y viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente poco nuboso, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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