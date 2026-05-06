El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 60% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 50% de que se produzcan algunas lluvias escasas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, si bien hay posibilidad de lluvia, no se espera que sea intensa.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, el viento será más notable, especialmente en las horas centrales, donde se espera que la dirección cambie hacia el oeste.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un aumento al 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, esto no implica que se esperen tormentas severas, sino más bien un ambiente inestable que podría dar lugar a algunos chubascos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados . Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, cerrando el día en torno a los 12 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día que, aunque incierto en cuanto a precipitaciones, ofrecerá un tiempo fresco y variable en Caldas de Reis.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.