El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados, y una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 89% en las horas más frescas.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando a un estado nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el noreste a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde, donde la probabilidad de lluvia escasa podría llegar al 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm, lo que sugiere que, si se producen, serán más bien insignificantes.

La tarde se caracterizará por intervalos nubosos, pero sin tormentas significativas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque, al igual que con la lluvia, se espera que no se materialice en fenómenos severos. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 12 grados a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:40.

La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada. En resumen, el día en Bueu se perfila como agradable, con un tiempo cambiante que invitará a disfrutar del aire libre, aunque con la posibilidad de algunas nubes y ligeras lluvias en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.