El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Barro, se espera un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 63% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a la precipitación, se prevé que haya intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 2 y las 8 de la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Barro estén preparados para posibles chubascos ligeros.
El viento soplará predominantemente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.
A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, con condiciones poco nubosas que permitirán disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 12 y 15 grados hacia la medianoche.
Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 50% de probabilidad de tormenta entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes en actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a los ciudadanos que planifiquen sus actividades considerando la posibilidad de lluvia y el aumento de la nubosidad.
En resumen, el día en Barro se caracterizará por un inicio tranquilo, seguido de un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas agradables y un viento moderado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.
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