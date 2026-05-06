El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un panorama meteorológico variado. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 82% al amanecer, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, con intervalos de nubes que darán paso a momentos de sol. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido y agradable. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores alrededor del 74%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Se prevé un aumento en la nubosidad y una probabilidad de lluvia del 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, pero podrían presentarse en forma de intervalos nubosos con lluvia ligera, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste y aumentará su intensidad, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 74%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fría. La puesta de sol está prevista para las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de contrastes en Baiona.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.