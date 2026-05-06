El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C a las 9°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 7°C en las horas más frescas de la mañana.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con periodos de nubes altas y muy nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas. Durante este tiempo, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20°C a las 16:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta las 14:00 horas, aumentando ligeramente a un 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las condiciones no parecen propensas a tormentas, lo que sugiere que cualquier posible lluvia será ligera y esporádica.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 62% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en la tarde. Se espera que el viento sople del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas serán agradables, ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la niebla puede dificultar la visibilidad.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.