El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos muy nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas gotas de lluvia, especialmente en las horas centrales del día.

La precipitación acumulada durante las primeras horas será mínima, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, la situación podría cambiar, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta un 100% en ciertos intervalos. Las lluvias más significativas podrían registrarse entre las 08:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en total.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 17 grados , mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 11 grados. La humedad relativa será alta, especialmente durante la mañana, alcanzando el 100% en las horas más frescas. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento fresco podría contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, especialmente durante la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 80% de posibilidad de que se produzcan en los intervalos de mayor inestabilidad. Esto sugiere que los habitantes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles tormentas eléctricas.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos muy nubosos, lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.