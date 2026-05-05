El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 91%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que podrían alcanzar los 31 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 16:00 y las 20:00, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

A lo largo del día, se alternarán momentos de cielo cubierto con intervalos de sol, especialmente hacia el final de la tarde, donde se espera que el cielo se despeje ligeramente. Sin embargo, no se descartan tormentas aisladas, con una probabilidad del 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de la lluvia en momentos puntuales.

La salida del sol se producirá a las 07:24, mientras que el ocaso será a las 21:39, lo que permitirá disfrutar de un largo día, aunque con condiciones meteorológicas cambiantes. Es recomendable que los habitantes de Vilagarcía de Arousa se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia y el viento. Las actividades al aire libre deben planificarse con precaución, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.