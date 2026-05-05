El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Vilaboa, con predominancia de cielos poco nubosos durante la mañana y un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Desde las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que el día progrese, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas, con cielos cubiertos y un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

La temperatura máxima alcanzará los 17 grados en la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 60% y el 91% a lo largo del día. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, se prevé un incremento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total. Además, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 85% de posibilidad de que se produzcan en el mismo intervalo horario. Esto sugiere que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para condiciones de tiempo severo, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría intensificar la sensación de frío al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:38, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados , y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Vilaboa se vivirá un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más inestable, con lluvias y tormentas a la vista. Se recomienda a los residentes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.