El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la visibilidad mejore ligeramente, aunque la bruma podría persistir hasta el mediodía. La temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 9 grados hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará del suroeste a una velocidad de entre 5 y 7 km/h.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.2 mm en este periodo. La temperatura alcanzará su máximo de 12 grados hacia las 2 de la tarde, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y al viento.

El viento, que soplará principalmente del suroeste y oeste, podría intensificarse en la tarde, alcanzando rachas de hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 9 de la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 90% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante la tarde. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas se espera que sea baja, con lluvias escasas y sin riesgo significativo de fenómenos severos.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida en las primeras horas y que lleven paraguas si planean salir durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.