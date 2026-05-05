El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, se espera en Vigo un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer sentir el ambiente algo pesado. Esto, combinado con la nubosidad, generará una sensación térmica que podría ser más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.6 mm durante las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople del noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en zonas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 8 y 17 km/h durante la mañana, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

A lo largo de la tarde, la nubosidad persistirá, con un cielo que se mantendrá cubierto y algunas posibilidades de tormenta, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%. Esto podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica, aunque las lluvias seguirán siendo escasas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable, con un enfoque en la vestimenta adecuada para el tiempo y la posibilidad de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.