El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Valga se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 80% de posibilidades de lluvia entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y un 100% entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Valga deben estar preparados para la llegada de lluvias, que podrían ser escasas pero persistentes. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, lo que indica que la lluvia será un factor constante a lo largo del día.

Además, la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 75% en la mañana y un 85% en la tarde. Esto implica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de alerta para quienes planeen actividades al aire libre. La combinación de lluvia y tormentas podría generar condiciones de visibilidad reducida y un aumento en la humedad.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 18 grados a lo largo del día. La máxima se alcanzará en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente durante las tormentas, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

En resumen, los residentes de Valga deben estar preparados para un día de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y posibles tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.