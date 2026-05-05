El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Tui se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 86% al amanecer.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra de nubes, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Durante el periodo de 08:00 a 14:00, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, lo que sugiere que los habitantes de Tui deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará principalmente del oeste y noroeste, alcanzará velocidades de hasta 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h en momentos de mayor intensidad. Esto, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más pronunciada, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido al viento y la humedad. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es un buen momento para tomar precauciones y evitar actividades al aire libre si es posible.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque se mantendrán los intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán a 14 grados hacia la noche, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas esperadas durante las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.