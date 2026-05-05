El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos, sobre todo entre las 8:00 y las 14:00 horas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 10 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica podría ser más cálida, pero la presencia de nubes y posibles lluvias podría moderar el calor. La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 92%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

El viento soplará predominantemente del noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 85% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es un buen momento para estar atentos a posibles tormentas eléctricas. La combinación de alta humedad, temperaturas moderadas y viento podría crear condiciones propicias para la formación de tormentas.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, y aunque se espera que las lluvias sean escasas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir. Por la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan, con mínimas que rondarán los 11 grados .

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos poco nubosos al inicio, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas durante la tarde. Es un día para estar preparados y disfrutar de la naturaleza con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.