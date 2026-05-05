El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado cubierto en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con una ligera probabilidad de precipitaciones. En particular, se prevé que entre las 7:00 y las 8:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance un 95%, lo que podría traducirse en una precipitación de hasta 0.2 mm. Sin embargo, la lluvia será escasa y no debería causar inconvenientes significativos.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo chubascos intermitentes, con una precipitación acumulada que podría llegar a 1 mm en el periodo más crítico. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, especialmente si se presenta algo de sol entre las nubes.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste al principio, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará a dirección sur y luego a noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas más altas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Esto, combinado con la posibilidad de tormentas, podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En resumen, los habitantes de Soutomaior deben estar preparados para un día mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas frescas y la humedad pueden hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.