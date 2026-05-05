El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde y cubierto por la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, aumentando ligeramente a 8 grados en la mañana. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 75% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frescor y, en algunos momentos, incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. A lo largo del día, se registrarán ligeras lluvias, especialmente en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 8 y las 14 horas, donde se estima un 100% de probabilidad, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este período.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, especialmente en la tarde, con un 85% de probabilidad entre las 8 y las 14 horas, y un 95% entre las 14 y las 20 horas. Esto indica que los habitantes de Silleda deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con lluvias y tormentas esperadas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.