El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo variable que podría afectar las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cambio notable hacia la tarde.

A partir de la 1 de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse, con un cielo cubierto que podría traer consigo tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir. Las lluvias, aunque no serán intensas, podrían ser suficientes para mojar el suelo y hacer que las calles se vuelvan resbaladizas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable durante el día, oscilando entre los 11 y 16 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será soportable, pero se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura que se producirán con el paso de las nubes y la llegada de la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más intenso. Los amantes de la navegación y los deportes acuáticos deben tener en cuenta estas condiciones antes de aventurarse al mar.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y pegajoso. A medida que avance la tarde, la humedad podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable con nubes y posibilidad de lluvia. Es recomendable planificar actividades al aire libre en la mañana y estar preparados para cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.