El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso con tormentas, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas y aumentando hasta un 100% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones inestables.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, que irán aumentando ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondan el 100% en la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se espera que se mantenga entre el 79% y el 87% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las condiciones nubosas y la posibilidad de lluvia, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescura, especialmente durante las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% en las primeras horas y un 85% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nubosos, posibilidad de tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.