El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos nubosos y posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado nuboso durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 2:00 y las 8:00, así como entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las tormentas también son probables, con un 80% de probabilidad en esos mismos periodos.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que oscilen entre los 10 y 17 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con un mínimo de 10 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán los 17 grados, proporcionando un leve alivio en comparación con las temperaturas matutinas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca nuboso, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados por la noche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día de clima cambiante, con cielos nubosos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.