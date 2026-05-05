El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la formación de nubes y a la posibilidad de precipitaciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en la mañana, con valores que rondan los 0.1 mm. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 90% en este mismo período. Se recomienda a los habitantes de Ribadumia que estén preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas. Es importante tener en cuenta que el viento podría intensificarse durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones climáticas se estabilicen, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:39, marcando el final de un día que, aunque comenzará tranquilo, podría transformarse en un evento meteorológico significativo en Ribadumia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.