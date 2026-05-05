El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes más densas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El viento soplará desde el sureste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, que podría alcanzar rachas de hasta 30 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que las temperaturas se mantendrán relativamente estables.

La humedad relativa será alta, rondando el 86% en las horas de la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

Es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas durante la tarde. Esto, combinado con las lluvias, podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda precaución si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas por la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.