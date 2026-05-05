El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este período, se anticipan tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm. La intensidad de las tormentas será notable, con una probabilidad de tormenta del 90% en este mismo intervalo. Por la tarde, la situación se mantendrá similar, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta a lo largo del día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 64% hacia la noche. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas descenderán a unos 12 grados hacia el final del día, con un ocaso previsto a las 21:38 horas.

Es recomendable que los habitantes de Pontevedra se preparen para un día de inestabilidad meteorológica, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La combinación de nubes, tormentas y viento puede hacer que el día sea incómodo, por lo que se aconseja planificar actividades al aire libre con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.