El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 70% entre las 2 y las 8 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo, con una humedad relativa que rondará el 90% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de lluvia escasa. La precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm en las primeras horas, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de inestabilidad. La dirección del viento será predominantemente del sureste, con velocidades que alcanzarán los 6 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada. La probabilidad de tormenta aumentará hasta un 90% entre las 8 y las 2 de la tarde, y se prevé que las precipitaciones se intensifiquen, alcanzando hasta 0.5 mm en este periodo. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 18 grados hacia las 5 de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento, que cambiará a dirección del norte y noroeste, alcanzará rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la tarde sea especialmente incómoda para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas caerán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno.

En resumen, Pontecesures vivirá un día de contrastes, con un inicio fresco y húmedo, seguido de un periodo de inestabilidad y tormentas en la tarde, antes de que el tiempo se estabilice hacia la noche. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.