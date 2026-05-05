El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, se espera una atmósfera brumosa, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, con intervalos de tormenta y lluvias escasas. Las precipitaciones se prevén en torno a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando el 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

La tarde se caracterizará por intervalos nubosos, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa comenzará a bajar, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 60%. Esto podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y algo incómoda para actividades al aire libre.

Hacia el ocaso, que se producirá a las 21:37, las condiciones meteorológicas se estabilizarán un poco, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 11 grados , lo que requerirá abrigarse adecuadamente si se planea salir por la noche.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.