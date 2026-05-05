El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida que podría dificultar la circulación. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 10 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos que darán paso a tormentas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían superar los 8 mm en las horas pico de la tormenta.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h, principalmente del oeste, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, coincidiendo con la llegada de las tormentas, lo que podría causar algunas molestias y complicaciones en el tráfico.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que caiga la noche, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 12 grados , con cielos aún cubiertos y la posibilidad de que persistan las lluvias intermitentes.

Es recomendable que los residentes de Ponte Caldelas tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de niebla, lluvias y viento puede hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que se aconseja evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La jornada promete ser un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza, con un tiempo que puede cambiar rápidamente y que requiere de la atención de todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.