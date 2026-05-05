El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que las condiciones se tornen más inestables, especialmente en la tarde y la noche.

La temperatura en las primeras horas se mantendrá en torno a los 11 grados , con un ligero aumento a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que la tarde avance, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido antes de que las condiciones climáticas cambien. La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 64% hacia la noche, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que Poio experimentará lluvias a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm. Además, existe una alta probabilidad de tormentas, que podría llegar al 90% en el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las lluvias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con cielos que se despejarán hacia la medianoche. Las temperaturas descenderán a 10 grados, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un inicio tranquilo, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para un cambio significativo en el tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.