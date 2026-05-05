El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día marcado por la inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo brumoso, con una visibilidad reducida que podría afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se prevén condiciones de muy nuboso a cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados . Durante la mañana, se registrarán mínimas de 9 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 66% y el 95%. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del norte y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100% en los periodos de la tarde y la noche. Se estima que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también está presente, con un 85% de probabilidad en las horas centrales del día, lo que podría generar momentos de inestabilidad.

Es importante que los habitantes de Pazos de Borbén tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Las actividades al aire libre deben ser reconsideradas, especialmente durante las horas de mayor riesgo de tormenta. A medida que se acerque la tarde, se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas y buscar refugio si las condiciones se tornan adversas.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo variable, con bruma matutina, nubosidad creciente y la posibilidad de lluvias y tormentas. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones meteorológicas de este día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.