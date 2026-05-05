El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura fluctúe entre los 10 y 16 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con períodos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta aumentará. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm, pero la posibilidad de tormentas eléctricas será notable, con un 70% de probabilidad en las horas centrales del día.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 35 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fría en momentos de mayor intensidad.

La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 95% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.6 mm en las horas más activas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto hasta el ocaso.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas y posibles lluvias. La tarde se presentará más fresca, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:38, momento en el que el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de tormentas y lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados del noroeste. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.