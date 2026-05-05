El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 11 grados . Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos de nubes que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección norte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse ligeramente, alcanzando hasta 19 grados hacia las 16:00. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que se mantendrá en torno al 61% a lo largo de la tarde. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 65% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría generar un ambiente inestable.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. La nubosidad disminuirá y se espera que el cielo se despeje en gran parte, aunque aún habrá intervalos nubosos. Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 15 y 12 grados , con una humedad que podría llegar al 76%.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.