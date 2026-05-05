El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos en las primeras horas de la mañana, pero que rápidamente dará paso a un aumento en la nubosidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne nuboso, con intervalos de nubes más densas y la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avance el día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que podrían llegar hasta 4 mm en las horas de mayor actividad. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 80% de probabilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, lo que podría generar condiciones de tiempo severo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 36 km/h en las horas más ventosas. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante las tormentas, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante posibles ráfagas fuertes.

A medida que se acerque la noche, se espera que la actividad tormentosa disminuya, aunque las nubes permanecerán en el cielo. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 12 grados, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, O Porriño experimentará un día de clima cambiante, con cielos nubosos, alta probabilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles condiciones adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.