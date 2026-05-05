El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, O Grove se prepara para un tiempo variable que podría traer consigo algunas sorpresas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando entre intervalos de nubes y momentos de cielo cubierto.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante estas horas, se anticipa que la lluvia será escasa, aunque no se descartan algunas tormentas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.8 mm, lo que sugiere que los habitantes y visitantes de O Grove deben estar preparados para mojarse, especialmente si planean actividades al aire libre.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 16 grados . La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza variable. En las primeras horas, se registrarán vientos del noroeste a 7 km/h, aumentando a lo largo del día hasta alcanzar ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento, combinado con la humedad relativa que se situará en torno al 80-94%, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La humedad será un factor constante, con niveles que alcanzarán hasta el 94% en las horas más húmedas de la mañana. Esto, junto con la nubosidad, podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, ofreciendo breves momentos de sol, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 16 grados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

En resumen, el día en O Grove se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos nubosos, posibilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.