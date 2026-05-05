El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.4 mm.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 85%. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. El viento soplará del noroeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando ligeramente en intensidad a medida que se acerque la tarde.
En la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 75% entre las 02:00 y las 08:00, y un 80% entre las 08:00 y las 14:00. Esto indica que es recomendable estar preparado para posibles tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día.
A partir de las 14:00, la probabilidad de precipitación disminuirá ligeramente, aunque se mantendrá en un 20% hasta las 20:00. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan chubascos aislados. El viento, que alcanzará rachas de hasta 37 km/h en su punto máximo, podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.
Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescor. Los residentes de Nigrán deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden ser impredecibles y es aconsejable evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad. En resumen, se prevé un día de clima variable, con predominancia de nubes y posibilidad de lluvias, lo que sugiere que es mejor mantenerse preparado y planificar actividades en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.
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