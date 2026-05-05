El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto, combinado con la nubosidad, puede dar lugar a un ambiente bastante pesado y húmedo.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 34 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la probabilidad de lluvia.
Durante la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que las tormentas sean más probables en la tarde, con un 70% de probabilidad de tormenta en los periodos de mayor actividad. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría ser suficiente para generar charcos y un suelo resbaladizo.
Por la noche, el cielo se despejará gradualmente, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la humedad comenzará a aumentar nuevamente. La visibilidad mejorará, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado en las horas nocturnas.
En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias escasas y tormentas posibles, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas donde el suelo pueda estar resbaladizo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»
- Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina