El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto, combinado con la nubosidad, puede dar lugar a un ambiente bastante pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 34 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la probabilidad de lluvia.

Durante la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que las tormentas sean más probables en la tarde, con un 70% de probabilidad de tormenta en los periodos de mayor actividad. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría ser suficiente para generar charcos y un suelo resbaladizo.

Por la noche, el cielo se despejará gradualmente, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la humedad comenzará a aumentar nuevamente. La visibilidad mejorará, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias escasas y tormentas posibles, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas donde el suelo pueda estar resbaladizo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.