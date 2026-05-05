El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, se presenta en Moraña con un panorama meteorológico variable, marcado por la presencia de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 95%, lo que generará una sensación de frescor y bruma en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes y claros. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 85% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de la tarde. Las temperaturas irán en ligero ascenso, alcanzando hasta 14 grados hacia el mediodía.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 27 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más ventosas. La dirección del viento cambiará a noroeste por la tarde, lo que podría influir en la evolución de las condiciones meteorológicas.

A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 90% hasta las 20:00 horas. Esto indica que los ciudadanos de Moraña deben estar preparados para posibles tormentas acompañadas de lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1.0 mm en este periodo, aunque se espera que la lluvia sea intermitente y no muy intensa.

Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 80%. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los habitantes estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.