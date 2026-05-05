El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por una alta humedad relativa, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que generará bruma y niebla en la zona. Esto podría dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga constante en torno a los 10 grados . Las condiciones de cielo serán predominantemente nubladas, con periodos de muy nuboso y cubierto, lo que sugiere que la luz solar será escasa. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que se podrían presentar lluvias ligeras a moderadas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, predominando del sureste y el este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde, con dirección mayormente del oeste y noroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que la temperatura máxima podría llegar a los 17 grados .

La tarde se presentará con un cielo cubierto y una alta probabilidad de tormentas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80%. Esto sugiere que los habitantes de Mondariz deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y lluvias intensas en este periodo. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 60% al 70%.

Hacia la noche, se espera que las condiciones mejoren gradualmente, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a unos 11 grados . La bruma podría regresar, pero las precipitaciones deberían cesar, permitiendo que los residentes disfruten de una noche más tranquila. En resumen, el día de hoy en Mondariz será mayormente nublado, con lluvias y tormentas esperadas, especialmente durante la tarde, y un notable aumento en la velocidad del viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.