El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Moaña se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones atmosféricas.

A partir de la madrugada, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la mañana. Durante este periodo, se prevén tormentas acompañadas de lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 90%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que el día avanza, la situación meteorológica se tornará más complicada. Entre las 8 y las 2 de la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% de posibilidades de que se produzcan chubascos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. El viento soplará del oeste-noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y ventoso.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá de nubes, y la probabilidad de lluvia se mantendrá presente, aunque con una intensidad menor. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 74% hacia las 8 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas caerán a 14 grados, y la probabilidad de lluvia se reducirá, aunque no se descartan algunas lloviznas. El viento continuará soplando del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h.

En resumen, Moaña vivirá un día de contrastes, donde la inestabilidad y la posibilidad de tormentas marcarán la pauta. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.