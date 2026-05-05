El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Meis se prepara para un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 3 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 17 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con un aumento en la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia escasa, pero no se descartan episodios de mayor intensidad.

Por la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría nuboso. Las temperaturas descenderán a unos 12 grados, proporcionando un respiro tras un día de clima inestable. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y posibilidad de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.