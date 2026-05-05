El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la madrugada, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos muy nubosos que dominarán la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede resultar agradable, pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde. Esto, combinado con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, alcanzando un 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde. La posibilidad de tormentas también es alta, con un 85% de probabilidad en las mismas franjas horarias, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h desde el noroeste en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 22 km/h a lo largo del día, lo que podría generar incomodidad, especialmente durante las lluvias.

En resumen, los habitantes de Meaño deben estar preparados para un día de clima cambiante, con cielos muy nubosos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un viento notable que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.