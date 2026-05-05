El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de tormentas y precipitaciones se incrementará notablemente.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , con un leve aumento hacia la tarde. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 10 grados, mientras que en la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 17 grados. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 93% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido o pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 1 mm, con la mayor intensidad de lluvia esperada entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad durante las mismas horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del noroeste, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 21:39, marcando el final de un día que, aunque comenzará con algo de sol, se tornará más inestable y húmedo a medida que avance.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.