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El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una atmósfera brumosa, con temperaturas que rondan los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 6 y 7 grados. Sin embargo, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas. A partir del mediodía, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 31 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a lo largo del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvias escasas. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 1 mm. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos intermitentes.

La tarde se presentará con intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta es del 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Lalín deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados. La bruma y la nubosidad persistirán, lo que podría dificultar la visibilidad. En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de clima cambiante y que tomen precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.

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