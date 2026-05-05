El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, y se espera que en algunos momentos el cielo esté completamente cubierto.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, así como de 14:00 a 20:00. Durante estos periodos, se anticipan lluvias que podrían ser escasas, pero que, combinadas con la posibilidad de tormentas, podrían generar un ambiente inestable. En total, se prevé una precipitación acumulada de alrededor de 5 milímetros, siendo más significativa en las horas centrales del día.

La temperatura máxima alcanzará los 15 grados por la tarde, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 11 grados durante la mañana. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

A lo largo del día, se alternarán momentos de cielos despejados, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que permitirá disfrutar de algunos claros en el cielo. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa estén preparados para la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy será mayormente nuboso, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.