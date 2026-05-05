El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar un ambiente sombrío y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe entre los 11 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y llegando a un 96% en las horas más húmedas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.6 mm, aunque se espera que sean escasas y no generen grandes inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% entre las 08:00 y las 14:00 horas, disminuyendo a un 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas son posibles, no son garantizadas, y los residentes podrían experimentar intervalos de nubes y claros a lo largo del día.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento notable. Es un día para estar preparados y atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.