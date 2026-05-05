El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con un alto potencial de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 75% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, aunque se espera que sean escasas en general.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 17 grados , comenzando con un fresco 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del noroeste con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en su punto máximo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 66% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en los momentos previos a las lluvias. A medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo cubierto que podrían dar paso a algunas lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y la noche.

Los vientos, que comenzarán suaves por la mañana, se intensificarán a medida que el día avance, alcanzando su máxima velocidad en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben tener precaución, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de que las lluvias continúen. La puesta de sol se producirá a las 21:38, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, también traerá consigo la posibilidad de un espectáculo natural con las tormentas.

En resumen, hoy en Gondomar se anticipa un tiempo inestable, con cielos mayormente cubiertos, temperaturas frescas y un alto riesgo de tormentas y lluvias. Se recomienda a los residentes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.