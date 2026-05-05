El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una atmósfera cargada de humedad, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas. Esto generará condiciones de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , proporcionando un ambiente fresco. Las condiciones de cielo irán variando, con intervalos de nubes y momentos de cubierto, lo que es típico para esta época del año en la región. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas.

Durante la tarde, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 14 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por el viento. Este soplará desde el norte-noroeste, con rachas que podrían llegar a los 32 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, especialmente entre las 17:00 y las 18:00, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 85% de posibilidad durante la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas. Esto, combinado con la lluvia escasa, podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. Las condiciones de lluvia podrían continuar, aunque con menor intensidad, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, el día de hoy en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y con altas probabilidades de lluvia, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.