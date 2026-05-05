El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance el 100% entre las 8:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando alrededor de 2 mm a lo largo del día. Esto podría generar un ambiente húmedo, con la humedad relativa alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la combinación de temperatura y viento al salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 85% de tormentas entre las 8:00 y las 14:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados durante la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.