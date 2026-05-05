El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 9 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 95% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Se prevén rachas más fuertes, especialmente en la tarde, donde se podrían alcanzar hasta 27 km/h. Este viento podría contribuir a la sensación de frescura, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la tormenta, hay una probabilidad del 90% de que se produzcan tormentas durante la tarde, lo que podría intensificar las lluvias y generar condiciones de inestabilidad. Los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para cambios bruscos en el tiempo.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las primeras horas. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre. La puesta de sol está prevista para las 21:39, momento en el cual las condiciones podrían seguir siendo inestables, con la posibilidad de que las lluvias continúen en la noche.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y tormentas en la tarde. Las temperaturas serán frescas y la alta humedad podría generar una sensación de incomodidad. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.