El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de "muy nuboso con tormenta y lluvia escasa" en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 15 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, mientras que por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más intensas. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando hasta un 85% en el mismo periodo.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá la posibilidad de nubosidad intermitente. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente.

En resumen, hoy en Catoira se prevé un día mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento variable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Es recomendable llevar un paraguas y estar atento a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.